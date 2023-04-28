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Синоптики сообщили о дождливой погоде в Москве 28 апреля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о дождливой погоде в Москве 28 апреля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В пятницу, 28 апреля, в столичном регионе ожидается пасмурная дождливая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 6–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

В Гидрометцентре России сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве с 09:00 до 21:00 пятницы, 28 апреля, из-за грозы и ветра. При грозе сила ветра может достигать 15 метров в секунду.

Палинолог, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Елена Северова предупредила, что аллергики из столицы рискуют столкнуться с грозовой астмой из-за ухудшившейся в Москве погоды.

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