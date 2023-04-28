Генерал Ретунский сообщил, что новая тактика ВС России доставляет проблемы ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Бывший командующий 16-й воздушной армией, генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский ответил на вопрос журналистов о причинах паники ВСУ из-за новой тактики российских войск.

Он высказался, что действия авиации РФ и дронов доставляют большие проблемы украинской армии. Генерал указал, что российские военные стали активно применять боевую авиацию с использованием планирующих боеприпасов. Также, по его словам, свою эффективность показал массовый, а не парный вылет самолетов.

Кроме того, Ретунский отметил применение БПЛА, которые действуют по принципу самолетов: одни вскрывают объекты ПВО противника, другие их уничтожают.

— Не сомневаюсь, что эта тактика доставляет большие проблемы ВСУ, — подчеркнул он в беседе с «Московским комсомольцем».

27 апреля глава Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что перед началом контрнаступления ВСУ готовят несколько отвлекающих маневров. Одним из них, по его мнению, станет разведка боем при помощи небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп.