Бывшая швейная фабрика горит на площади 3200 «квадратов» в подмосковном Высоковске

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В здании бывшей швейной фабрики в подмосковном городе Высоковск произошел пожар. Об этом сообщили в пятницу, 28 апреля, в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Уточняется, что к приезду первой пожарной бригады охваченная огнем площадь составляла 350 квадратных метров, но она очень быстро увеличилась.

— По состоянию на 05:20 площадь горения достигла 3200 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствуют конструктивные особенности здания и высокая пожарная загрузка, — рассказали в ведомстве.

В ликвидации пожара заняты 58 человек и 21 единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / МЧС России

27 апреля крупный пожар в деревне Логоушка в Курганской области был локализован, пожарные отстояли 134 дома. В ликвидации было задействовано более 180 человек и 46 единиц техники. В регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка.

По последним данным, площадь горящих помещений превышала 6000 квадратных метров. Вокруг поселения горит трава на площади 80 гектаров. Местные жители были эвакуированы в пункты временного размещения.