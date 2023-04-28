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Бывшая швейная фабрика горит на площади 3200 «квадратов» в подмосковном Высоковске

Юлия Курганова
Происшествия
Бывшая швейная фабрика горит на площади 3200 «квадратов» в подмосковном Высоковске
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В здании бывшей швейной фабрики в подмосковном городе Высоковск произошел пожар. Об этом сообщили в пятницу, 28 апреля, в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Уточняется, что к приезду первой пожарной бригады охваченная огнем площадь составляла 350 квадратных метров, но она очень быстро увеличилась.

— По состоянию на 05:20 площадь горения достигла 3200 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствуют конструктивные особенности здания и высокая пожарная загрузка, — рассказали в ведомстве.

В ликвидации пожара заняты 58 человек и 21 единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ.

Видео: Telegram / МЧС России

27 апреля крупный пожар в деревне Логоушка в Курганской области был локализован, пожарные отстояли 134 дома. В ликвидации было задействовано более 180 человек и 46 единиц техники. В регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка.

По последним данным, площадь горящих помещений превышала 6000 квадратных метров. Вокруг поселения горит трава на площади 80 гектаров. Местные жители были эвакуированы в пункты временного размещения.

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