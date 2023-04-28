«РВ»: Самолеты Ту-22 и Ту-95 нанесли удары по нескольким районам на Украине

Фото: Минобороны РФ

Российские самолеты нанесли массированные ракетные удары по нескольким украинским районам. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

— Взрывы на Полтавщине и в Кривом Роге, тревога в Киеве и во всех регионах страны, — сказано в публикации.

В ходе атаки российские военные задействовали ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. Также удары по целям противника наносились ракетами Х-101 и X-555.

Бывший командующий 16-й воздушной армией генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский ответил на вопрос журналистов о причинах паники ВСУ из-за новой тактики российских войск. Он выразил мнение, что действия авиации РФ и дронов доставляют большие проблемы украинской армии. Генерал указал, что российские военные стали активно применять боевую авиацию с использованием планирующих боеприпасов.

27 апреля глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что перед началом контрнаступления ВСУ готовят несколько отвлекающих маневров. Одним из них, по его мнению, станет разведка боем при помощи небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп.