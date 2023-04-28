Овчинский: Кабель для высокоскоростных систем передачи данных разработали в Москве

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Сотрудники столичного научно-производственного предприятия (НПП) «Спецкабель» разработали огнестойкий кабель шестой категории для высокоскоростных систем передачи данных. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Созданные сегодня в столице условия для заводов позволяют внедрять современные подходы к организации производства и выпускать высокотехнологичную продукцию собственной разработки.

— «Спецкабель» создал огнестойкий кабель высокой, шестой категории передачи данных. Разработка более чем на 90 процентов создана из отечественных материалов. Мощности предприятия позволяют изготавливать тысячи километров такой продукции ежегодно. Раньше на российский рынок подобные изделия поставляли европейские компании, — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Разработка предназначена для цифровых систем передачи данных с более высокой пропускной способностью и скоростью обмена информацией по сравнению с изделиями более низких категорий.

Сейчас предприятие проводит сертификационные испытания, после чего кабель можно будет поставлять на объекты атомной, нефтехимической, строительной и других отраслей. В этих отраслях к кабельной продукции предъявляются повышенные требования пожарной безопасности.