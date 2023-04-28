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СМИ: Александр Вучич экстренно госпитализирован

Лейла Алиева
В мире
СМИ: Александр Вучич экстренно госпитализирован
Фото: МИД РФ

Президента Сербии Александра Вучича экстренно госпитализировали. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.

При этом причины госпитализации не называются, официальных заявлений также пока не было, передает портал B92.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью с местными телеканалами. Программа была прервана во время вопроса журналиста о перестановках в кабинете министров.

При этом турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что глава государства перенес «легкую простуду». Сам президент Турции говорил, что это была кишечная инфекция.

В свою очередь глава турецкого Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что состояние здоровья президента Турции, который недавно перенес приступ кишечной инфекции, хорошее.

Впервые в прямом эфире после проблем со здоровьем турецкий лидер появился накануне. Вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным он принял участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 первой в Турции атомной электростанции «Аккую».

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