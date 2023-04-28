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МИД Испании вызвал российского посла из-за материалов диппредставительства в соцсетях

Араз Салехов
В мире
МИД Испании вызвал российского посла из-за материалов диппредставительства в соцсетях
Фото: Pixabay

МИД Испании вызвал посла России Юрия Клименко из-за публикации диппредставительства в соцсетях. Об этом сообщает газета El Confidencial со ссылкой на дипломатические источники.

Посольство РФ в Испании опубликовало в Twitter ролик, в котором говорилось об участии испанских солдат в конфликте на Украине. В Мадриде опровергли эти данные, передает ТАСС.

В конце марта Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла Виктора Татаринцева из-за его заявления о том, что королевство может стать для России «легитимной целью» в случае его присоединения к Североатлантическому альянсу (НАТО). Татаринцев был вызван в ведомство, чтобы он мог самостоятельно осудить «эту очевидную попытку влияния».

В минувший вторник, 25 апреля, Швеция приняла решение о высылке пяти российских дипломатов. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем добавил, что деятельность российских представителей «несовместима с их дипломатическим статусом».

Аналогичное решение приняло и Министерство иностранных дел Германии. Представители ведомства заявили, что задачей высылки российских дипломатов с территории ФРГ было уменьшение присутствия российских спецслужб в стране.

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