Видеообращение Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена о выдвижении

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Видео американского телеведущего Такера Карлсона в Twitter после ухода с канала Fox News набрало больше просмотров, чем ролик президента США Джо Байдена о его выдвижение на пост главы страны на выборах в 2024 году.

Как выяснилось, видеоролик Карлсона посмотрели 62,3 миллиона раз. Заявление американского лидера о намерении баллотироваться на следующих выборах президента США набрало только 42 миллиона просмотров.

В минувший понедельник, 24 апреля, Карлсон, запомнившийся критикой Джо Байдена, покинул Fox News. Последняя программа телеведущего вышла в эфир в пятницу, 21 апреля. Причины ухода журналиста с телеканала, а также инициатор прекращения сотрудничества, неизвестны.

Бывший президент США Дональд Трамп был шокирован этой новостью. По его мнению, Карлсон мог на самом деле быть уволен. При этом политик не отрицает, что журналист мог покинуть канал в связи с ограничениями в свободе действий.

Журналист во время своей работы на Fox News часто критиковал политику действующего президента США. Так, 3 марта журналист заявил, что американский лидер теряет способность говорить.

Что могло стать причиной ухода Карлсона и как на это отреагировала Америка — в материале «Вечерней Москвы».