Блиновскую доставили в Пресненский суд Москвы, где ей изберут меру пресечения

Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Блогера Елену Блиновскую в пятницу, 28 апреля, доставили в автозаке в Пресненский суд Москвы, где ей сегодня должны избрать меру пресечения.

Во время допроса знаменитость полностью признала свою вину и раскаялась.

Блиновская была задержана утром 27 апреля при попытке пересечь границу. Видео задержания опубликовал СК РФ. Причиной стало уголовное дело, которое возбудили из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей.

Получая доход, превышающий лимит упрощенной системы налогообложения, она не захотела переходить на общую систему. При этом 43 миллиона рублей Блиновская легализовала.

Известно, что покинуть страну блогерша пыталась и по воздуху: у нее были куплены билеты в Казахстан. В СМИ сообщают, что неизвестные предупредили женщину о возможной попытке задержания, она решила сбежать на арендованном автомобиле.

Что известно о Блиновской, почему ею заинтересовались правоохранители и какое наказание может ожидать блогера — в материале «Вечерней Москвы».