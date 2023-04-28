Президент Сербии Вучич опроверг сообщения о своей госпитализации

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Ряд СМИ в пятницу, 28 апреля, сообщили об экстренной госпитализации президента Сербии Александра Вучича. Глава государства опроверг эту информацию.

Журналисты сербских изданий уточняли, что причины госпитализации неизвестны и официальных заявлений со стороны администрации Вучича не было.

Президент Сербии сообщил, что информация об ухудшении его здоровья не соответствует действительности, передает Sputnik Сербия.

В пятницу Вучич планирует посетить юго-восток страны. Администрация президента Сербии не сообщала об отмене его поездки. Сам Вучич заявил, что отправится в путь в 12:00 по местному времени.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью с местными телеканалами. Программа была прервана в ходе вопроса журналиста о перестановках в кабинете министров.

Ряд СМИ сообщили, что Эрдоган перенес инфаркт. Турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что глава государства перенес «легкую простуду». Сам президент Турции рассказал, что это была кишечная инфекция.