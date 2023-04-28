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Приметы и советы

Названы самые популярные блюда для заказа у россиян за последние пять лет

Араз Салехов

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы самые популярные блюда для заказа у россиян за последние пять лет
Фото: shutterstock

За последние пять лет самыми популярными блюдами для заказа у россиян стали пицца и блюда азиатской кухни. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс.Еда».

— В 2018 году среди самых популярных блюд на сервисе была пицца, но уже в 2019 году она уступила лидерство блюдам японской кухни, десертам и завтракам. В 2021 году пицца снова стала первой по популярности и по-прежнему занимает эту позицию, — говорится в сообщении.

В 2019 году популярность обрели азиатские фо-бо и том ям, в 2020 году — бурятские буузы и греческая пита, в 2021-м — блины, а в 2022-м — поке, боулы и дамплинги. Самый дорогой заказ выполнил москвич: он потратил более 260 тысяч рублей на блюда японской кухни.

Также стала известна средняя сумма чека при заказе еды в ресторанах московских фуд-холлов: она равна 630 рублям. Уточняется, что больше всего за одно посещение тратят жители севера — 750 рублей, минимальный средний чек на востоке Москвы — 550 рублей. Чаще всего жители города заказывают блюда американской, паназиатской и вьетнамской кухонь.

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