Два тела обнаружили на дне пруда на западе Москвы

Фото: пресс-служба ГСУ СК по Москве

На западе столицы на дне пруда обнаружили два человеческих тела. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 28 апреля.

По ее словам, по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной информации, погибшие провалились под лед водоема весной и утонули. Следователи прибыли на место происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Еще одно тело полицейские обнаружили на берегу реки Клязьмы в Орехово-Зуеве. Останки 48-летней женщины без следов насильственной смерти нашли в пяти метрах от берега, недалеко от пешеходного моста на Набережной улице. По данному факту также проводилась проверка.