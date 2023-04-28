Два тела обнаружили на дне пруда на западе Москвы
На западе столицы на дне пруда обнаружили два человеческих тела. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 28 апреля.
По ее словам, по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной информации, погибшие провалились под лед водоема весной и утонули. Следователи прибыли на место происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Еще одно тело полицейские обнаружили на берегу реки Клязьмы в Орехово-Зуеве. Останки 48-летней женщины без следов насильственной смерти нашли в пяти метрах от берега, недалеко от пешеходного моста на Набережной улице. По данному факту также проводилась проверка.