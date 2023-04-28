Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два тела обнаружили на дне пруда на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Два тела обнаружили на дне пруда на западе Москвы
Фото: пресс-служба ГСУ СК по Москве

На западе столицы на дне пруда обнаружили два человеческих тела. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 28 апреля.

По ее словам, по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной информации, погибшие провалились под лед водоема весной и утонули. Следователи прибыли на место происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Еще одно тело полицейские обнаружили на берегу реки Клязьмы в Орехово-Зуеве. Останки 48-летней женщины без следов насильственной смерти нашли в пяти метрах от берега, недалеко от пешеходного моста на Набережной улице. По данному факту также проводилась проверка.

Западный административный округ (ЗАО) Проверки Следственный комитет Район Кунцево Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Все мнения
О проекте