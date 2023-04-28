Собянин рассказал, как городские службы готовят Москву к майским праздникам

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В преддверии майских праздников специалисты проводят генеральную уборку столицы. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— С начала апреля комплекс городского хозяйства проводит традиционный месячник благоустройства — генеральную уборку города. Специалисты промывают фасады и окрашивают цоколи зданий, ремонтируют входные группы (двери, крыльца, лестницы), козырьки подъездов, подвалы и чердаки многоквартирных домов, — рассказал он.

Помимо этого, специалисты приводят в порядок дорожную инфраструктуру: промывают дороги и тротуары, обновляют дорожную разметку, моют светофоры, дорожные знаки, барьерные ограждения, остановки общественного транспорта. К новому сезону уже готовы причалы и фонтаны, написал Собянин в своем блоге.

В рамках общегородского субботника в столице высадили около одной тысячи деревьев, больше всего — в Северо-Восточном, Западном и Южном административных округах. Кроме того, были выполнены работы по прогребанию почти трех тысяч гектаров земли, по итогам субботника подготовлены 33,4 тысячи квадратных метров цветников, промыты свыше 3,7 тысячи цоколей и фасадов.