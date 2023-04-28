Врач Курин назвал восемь поводов для срочного вызова скорой помощи

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Скорую помощь необходимо вызвать незамедлительно при острой боли в животе с тошнотой или при дискомфорте за грудиной. Об этом заявил заведующий 48-й подстанцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы, врач анестезиолог-реаниматолог Ян Курин.

Также врач отметил, что «неотложку» стоит вызывать в следующих случаях: эпизоды потери сознания, внезапная острая одышка, нарушение ритмов сердца (особенно если это сопровождается слабостью или потливостью), нарушение чувствительности какой-либо части тела.

Незамедлительно стоит действовать и при кровотечении на фоне травмы или без нее, цитирует Курина «Лента.ру».

Врач скорой помощи Елена Нечаева рассказала о распространенных ошибках при оказании первой помощи. По ее словам, людей с подозрением на инфаркты и инсульты не нужно дергать.

В некоторых случаях людям может понадобиться помощь медицинских специалистов. Для этого можно вызвать на дом врача, скорую или неотложную помощь. Как это сделать и чем службы отличаются друг от друга — в материале «Вечерней Москвы».