Информация о телах на дне Беловежского пруда на западе Москвы не подтвердилась

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Беловежский пруд Карта всех событий

Специалисты не обнаружили человеческих тел на дне Беловежского пруда на западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 28 апреля.

По ее словам, из-за заявления гражданина о том, что он якобы обнаружил два тела на дне водоема, проводилась проверка, которую контролировала Кунцеская межрайонная прокуратура. В результате мероприятия специалисты не обнаружили в пруду человеческих останков.

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Таким образом, информация об обнаружении тел провалившихся под лед весной граждан не подтвердилась.

Другой инцидент произошел на берегу реки Клязьмы в Орехово-Зуеве, где были обнаружены останки 48-летней женщины без следов насильственной смерти. Тело нашли в пяти метрах от берега, недалеко от пешеходного моста на Набережной улице. По данному факту также проводилась проверка.