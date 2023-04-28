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Минпромторг: В России удалось полностью импортозаместить производство алюминиевых банок

Араз Салехов
Экономика
Минпромторг: В России удалось полностью импортозаместить производство алюминиевых банок
Фото: shutterstock

В России полностью импортозаместили производство алюминиевых банок. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказал директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов.

— На 100 процентов за год импортозаместились… Все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства, — цитирует его радио «Спутник».

Уточняется, что более 80 процентов отходов алюминиевой тары перерабатывается в России после обработки твердых коммунальных отходов и тех, что образовались от использования товаров. Всего в стране образуется 28 400 тонн отходов алюминиевой тары. Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что эта отрасль переработки является одной из самых развитых в стране. Алюминиевые банки являются дорогим вторсырьем, добавил он.

В марте Российский экологический оператор запустил вместе с партнерами акцию по бесплатной установке фандоматов по сбору вторсырья в российских вузах. В фандомат можно сдать на переработку пластиковые бутылки или алюминиевые банки. Одно учебное заведение будет накапливать через фандомат 5–20 мешков со вторичным сырьем, затем оно будет вывезено и отправлено на переработку.

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