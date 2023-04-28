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Суд приговорил живодерку Юлию Степочкину к четырем годам колонии

Степан Жирнов
Происшествия
Суд приговорил живодерку Юлию Степочкину к четырем годам колонии
Фото: shutterstock

Юлию Степочкину, которая морила голодом 14 собак, а также содержала в ненадлежащих условиях ребенка с инвалидностью, приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 28 апреля, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

По ее словам, женщину признали виновной по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Жестокое обращение с животными» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Помимо этого, ее оштрафовали на 160 тысяч рублей, а также обязали ее выплатить своей дочери 200 тысяч рублей.

В данный момент за ребенком с инвалидностью следят органы опеки, а оставшихся в живых собак передали в центр помощи родезийским риджбекам в столицу.

Другого живодера осудили в Москве на два с половиной года колонии. Серийного убийцу кошек признали виновным по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Хулиганство». Мужчина устроил отстрел бродячих кошек зимой 2021 года.

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