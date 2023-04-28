The Hill: Байден не догадался, что Путин и Си Цзиньпин хотят нанести глобальный удар по Западу

Фото: администрация президента РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не догадался, что президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин намерены нанести глобальный удар по Западу. Об этом пишут Марк Тот и Джонатан Суит для издания The Hill.

— В то время как администрация Белого дома продолжает бессистемно «поворачивать» от одного регионального кризиса к другому, российский и китайский лидеры одновременно бросают вызов Вашингтону на глобальном уровне, — написано в материале.

По мнению авторов, непостоянство Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена во внешней политике дает возможность Путину и Си Цзиньпину срывать интересы США и Запада во всем мире, передает издание.

В свою очередь издание Business Insider пишет, что прошедшая встреча Путина с министром обороны КНР Ли Шанфу является «демонстрацией среднего пальца США». Также ее можно расценивать как геополитическую координацию России и Китая в Европе и Азии, а также их действующего и будущего направления военного сотрудничества.

Официальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась в Кремле 21 марта. Итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».