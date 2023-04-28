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Приметы и советы

В МЧС предложили сделать собственника ответственным за любой пожар на его земле

Лейла Алиева
Общество
В МЧС предложили сделать собственника ответственным за любой пожар на его земле
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

МЧС России предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которому ответственность за пожар будет нести собственник земли, где произошло возгорание. Об этом сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Сергей Воронов в пятницу, 28 апреля.

— Поэтому наша задача с учетом в том числе свердловской трагедии все-таки инициировать изменения в Кодекс об административных правонарушениях о том, что собственник земли в законодательстве будет в потенциале ответственным лицом. Если на его земельном участке совершают противоправные действия даже другие лица, связанные с обеспечением пожарной безопасности, — приводит его слова РИА Новости.

Пожар в Свердловской области произошел в среду, 26 апреля. В результате погибло два человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В тот же день крупные пожары произошли в населенных пунктах Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева. В четверг пресс-служба МЧС показала видео, на котором показано актуальное состояние пострадавших от стихии поселков. В ведомстве подчеркнули, что от огня пострадали 178 строений.

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