Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением накануне майских праздников

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Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Накануне майских праздников за город выезжает 350 тысяч автомобилей, что на 20 процентов больше, чем перед выходными на прошлой неделе. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Согласно данным ЦОДД, самыми загруженными магистралями внутри МКАД станут Варшавское, Каширское и Ленинградское шоссе, а также шоссе Энтузиастов и Ленинский проспект.

— Если собираетесь уезжать из Москвы на выходные на личном авто, лучше сделать это в пятницу до 15:00 или после 21:00 либо в субботу утром. А чтобы добраться быстрее, пользуйтесь городским транспортом, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

Схему движения транспорта с 11 мая также изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.