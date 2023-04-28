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Загруженность дорог в Москве достигла шести баллов

Араз Салехов
Город
Загруженность дорог в Москве достигла шести баллов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение оцениваем в шесть баллов. Вечером в центре ожидаем до девяти — рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом, — говорится в сообщении.

Сейчас движение затруднено на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал, на МКАД в районе Ленинградского шоссе и на МКАД в районе Каширского шоссе. Вечером сложно будет проехать в центральной части города, по Садовому кольцу, по ТТК, по МКАД и по вылетным магистралям по направлению в область, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

Также стало известно, что столичные автомобилисты воспользовались новыми бесплатными перехватывающими парковками возле станций метро уже около трех тысяч раз. Месяц назад в городе появились еще семь таких парковок.

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