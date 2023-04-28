Торговые центры площадью 115 тысяч квадратных метров планируют открыть в Москве

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В Москве планируют ввести в эксплуатацию торговые центры площадью 115 тысяч квадратных метров. Об этом стало известно в пятницу, 28 апреля.

Еще 190 тысяч «квадратов» ТЦ должны открыться в регионах. По сведениям IBC Real Estate, ввод объектов планировался до конца 2023 года.

Однако у нескольких крупных ТЦ установили более поздние сроки сдачи. При этом за первый квартал 2023 года в Москве и по всей России не открыли ни одного качественного торгового центра.

В настоящее время в стране заявлены к вводу в эксплуатацию пять таких объектов. Их сроки сдачи не раз переносились: аналитики считают, что дальнейшее оттягивание их открытия маловероятно, передает РБК.

Согласно прогнозам, примерно две трети из представленных ТЦ будут введены в эксплуатацию в 2023 году. Замедленные темпы открытия, считают аналитики, могут быть связаны со сложностями, которые возникают в процессе поиска арендаторов помещений.

Торгово-развлекательный центр в составе транспортно-пересадочного узла «Озерная» сдан в эксплуатацию на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.