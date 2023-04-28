«Хайп ловите»: Володин заступился за уснувшего Слуцкого
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заступился за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, уснувшего во время заседания.
— Леонид Эдуардович, мы с вами. Но вы пытайтесь удержать себя от соблазна вздремнуть на Совете законодателей, — сказал Володин, чьи слова приводит РИА Новости.
По словам Володина, лидер фракции «всю ночь работал», а те, кто говорят о сне политика на рабочем месте, «хайп ловят». Помимо этого, спикер Госдумы назвал Россию «последним островом свободы».
18 апреля председатель Совфеда Валентина Матвиенко сделала замечание главе Минпросвещения Сергею Кравцову за опоздание на заседание Совета при президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Она попросила политика больше так не делать.