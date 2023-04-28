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Приметы и советы

«Хайп ловите»: Володин заступился за уснувшего Слуцкого

Евгений Силаев
Общество
«Хайп ловите»: Володин заступился за уснувшего Слуцкого
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заступился за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, уснувшего во время заседания.

— Леонид Эдуардович, мы с вами. Но вы пытайтесь удержать себя от соблазна вздремнуть на Совете законодателей, — сказал Володин, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам Володина, лидер фракции «всю ночь работал», а те, кто говорят о сне политика на рабочем месте, «хайп ловят». Помимо этого, спикер Госдумы назвал Россию «последним островом свободы».

Видео: Telegram/ РИА Новости

18 апреля председатель Совфеда Валентина Матвиенко сделала замечание главе Минпросвещения Сергею Кравцову за опоздание на заседание Совета при президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Она попросила политика больше так не делать.

Госдума Вячеслав Володин Леонид Слуцкий
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