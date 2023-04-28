Эрдоган проведет митинг в один день с главным соперником на выборах

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его основной соперник на предстоящих в мае выборах, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, запланировали провести митинги в один день. Они состоятся в разных районах Стамбула. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает портал Haberler.

Согласно сведениям СМИ, митинги пройдут за неделю до выборов, которые назначены на 14 мая.

Кылычдароглу планирует провести встречу с избирателями в парке Мальтепе Орхангази, а Эрдоган — в Саду нации, который располагается на территории бывшего аэропорта имени Ататюрка, передает Haberler.

Принять участие в выборах смогут 64 миллиона граждан Турции. Урны для голосования установят как в стране, так и за ее пределами.

Не исключается, что президентские выборы пройдут в два этапа: по действующему законодательству для победы необходимо набрать минимум 50 процентов голосов плюс один, а опросы общественности пока не могут выявить явного фаворита.

На этой неделе Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью с местными телеканалами. Турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что глава государства перенес «легкую простуду». Сам президент Турции говорил, что это была кишечная инфекция.