Сальдо заявил об отсутствии возможности у ВСУ перебросить технику на левый берег Днепра

Фото: vk/khersonoblast_adm

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют возможности перебросить технику на левый берег Днепра ни по Антоновскому мосту, ни по воде. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире Первого канала.

Он прокомментировал появившиеся в украинских СМИ сообщения о том, что для наступления на Крымский полуостров ВСУ при содействии специалистов из Соединенных Штатов якобы могут в кратчайшие сроки восстановить частично разрушенный Антоновский мост.

— Это чистый блеф. Весь мост под прострелом, никак они его не восстановят. Единственное — по воде могут перебросить, но для этого нужно большое количество плавсредств, и их видно, их сразу будут накрывать (огнем — прим. «ВМ»), — отметил Сальдо.

Он также добавил, что вариант возведения понтонной переправы тоже не является рациональным, поскольку быстро ее построить не получится, а топится она «за несколько минут».

В настоящее время, продолжил Сальдо, на левом берегу Днепра сконцентрирована большая группировка российских сил и возведены «серьезные фортификационные возведения».

Глава Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что перед началом контрнаступления украинская армия готовит несколько отвлекающих маневров.