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Зеленский поручил отправлять военкомов из тыла на фронт

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский поручил отправлять военкомов из тыла на фронт
Фото: flickr/number10gov

Украинских военкомов будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых военных. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, такое поручение главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному дал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что на фронт, в частности, можно отправить подавляющее большинство военкомов, давно сидящих на своих местах.

Министр уточнил, что вместо них на должность можно будет назначать получивших ранения военнослужащих, «которые знают, как правильно проводить работу по продолжению мобилизационных мероприятий», передает РБК.

По мнению офицера разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, основная проблема Киева заключается в том, что в начале текущего конфликта ВСУ состояли из порядка 260 тысяч человек.

На сегодняшний день, продолжил Риттер, 80 процентов из них погибло, было ранено или же до сих пор находится в плену. Эксперт также подчеркнул, что заменить таких бойцов не получится.

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