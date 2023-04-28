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Приметы и советы

СМИ: Эрдоган предложил Путину продлить зерновую сделку

Евгений Жуков
В мире
СМИ: Эрдоган предложил Путину продлить зерновую сделку
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину продлить зерновую сделку. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила газета Hürriyet, ссылаясь на источники в администрации главы республики.

В материале говорится, что эта тема будет обсуждаться в ближайшие дни, в том числе с участием представителей Организации Объединенных Наций, передает ТАСС.

Накануне Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным предложил поработать над новыми инициативами по зерновой сделке.

В последнее время отношения между упомянутыми государствами заметно укрепились. Например, накануне Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции (АЭС) «Аккую». АЭС «Аккую» возводилось при участии специалистов из РФ.

Кроме того, Россия и Турция в настоящее время работают над платежной системой, картами которой российские туристы смогут пользоваться в республике. Российские туристы, как утверждается, смогут «легко пользоваться» картами этой системы в Турции с помощью приложения на своих гаджетах.

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