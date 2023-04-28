Путин сделал исключения из запрета поставлять нефть по цене ниже потолка

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин вывел из запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов по условиям ценового потолка поставки по уже заключенным контрактам дружественным странам. Соответствующий указ, подписанный в пятницу, 28 апреля, опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в указ российского лидера от декабря прошлого года. Ограничения не распространяются на поставки российской нефти, «осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу настоящего указа международных договоров» с государствами, не попавшими в список недружественных, говорится в распоряжении.

В прошлом году страны «Большой семерки», Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, которая поставляется по морю. Оговоренный уровень составил 60 долларов за баррель.

С 5 февраля 2023 года такие же ограничения ввели на поставки российских нефтепродуктов, потолок определили в 100 долларов и 45 долларов за баррель в зависимости от категории продукции.

В свою очередь Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель.