Матвиенко заявила, что не планирует идти кандидатом на выборы президента

Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не планирует становиться кандидатом на выборы президента в 2024 году.

— Нет. У меня таких планов нет и никогда не было, — цитирует слова спикера верхней палаты парламента Life.ru.

По результатам опроса ВЦИОМ, рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину превысил 80 процентов. В то же время деятельность Путина одобряют 77,5 процента опрошенных, а деятельность премьер-министра России Михаила Мишустина — 54,8 процента.

В марте главе РФ также доверяли 80 процентов россиян. При этом премьер-министру Михаилу Мишустину доверяли 61,8 процента опрошенных. Деятельность главы государства одобряли 76,7 процента опрошенных, а деятельность председателя правительства — 53,3 процента.