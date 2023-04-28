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Подоляк призвал Китай дистанцироваться от России для сохранения влияния

Евгений Силаев
В мире
Подоляк призвал Китай дистанцироваться от России для сохранения влияния
Фото: shutterstock

Китаю необходимо дистанцироваться от России, чтобы сохранить экономическое и политическое влияние. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что Китаю необходимо определиться: работает ли он в рамках, «определенных международным правом», и тогда «замещает Россию» или же «продолжает стоять в стороне», постепенно теряя влияние, передает РИА Новости.

По его словам, Украине важно, чтобы Китай не помогал России экономически. Речь идет о военно-промышленном комплексе, а также о вопросах информации и дипломатии.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провели телефонные переговоры. По мнению украинского лидера, эта беседа даст мощный толчок развитию отношений между двумя государствами.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что украинский и китайский мирные планы нашли точки соприкосновения. Украинское руководство, как подчеркивается, осознавало, что это первый серьезный диалог после длительного перерыва, поэтому от него «не ожидали никаких определенных договоренностей».

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