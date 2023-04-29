Народный календарь. Почему нельзя надевать чужую обувь 2 мая

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Православная церковь 2 мая чтит память преподобного Иоанна Ветхопещерника. В народе этот день называли Иваном Ветхопещерником.

В этот день запрещается примерять чужую обувь, иначе притянете к себе чужие проблемы, из-за которых вам придется побегать и оббить множество порогов.

Также на Ивана Ветхопещерника крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». После этого ткань расстилали на земле, клали на нее пирог и уходили домой.

Приметы погоды:

Если идет дождь, то июнь будет теплым и солнечным.

Теплая погода в этот день сулит похолодание в конце месяца.

Береза раньше клена распустилась — к засушливому лету.

Дикие утки гнезда обустраивают недалеко от воды — лето может быть засушливым.

Именины отмечают: Виктор, Иван, Дмитрий, Георгий.