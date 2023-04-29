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Зеленский разрешил военным занимать руководящие посты в администрациях двух областей

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский разрешил военным занимать руководящие посты в администрациях двух областей
Фото: president.gov.ua

Руководящие посты в администрациях Днепропетровской области Украины и подконтрольной киевскому режиму «Запорожской областной администрации» разрешено занимать военным. Об этом сказано в указе президента Украины Владимира Зеленского.

— В период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны страны и ее безопасности должности главы Днепропетровской областной администрации, главы, первого заместителя главы и одного из заместителей главы Запорожской областной администрации могут быть замещены военнослужащими, — говорится в указе, который опубликован на сайте украинского лидера, передает РИА Новости.

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинских военкомов будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых военных. По его словам, такое поручение главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному дал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что на фронт, в частности, можно отправить подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах.

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