Бесплатный спектакль по поэме «Реквием» Рождественского пройдет в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 29 апреля впервые прозвучит речевая оратория «Покуда сердца стучат…» по поэме «Реквием» советского и российского поэта Роберта Рождественского. Об этом сообщила пресс-служба музея.

— Поэма «Реквием» написана о погибших, но посвящена живым. Рассказывает о смерти, но воспевает жизнь. Рождена войной, но устремлена к миру всем своим существом. Это эмоционально заряженное действо не оставит равнодушными зрителей спектакля, — поделились организаторы.

Отмечается, что на сцене выступят свыше 150 артистов, среди которых будут представители музыкальных и драматических театров, студенты высших и средних специальных учебных заведений, преподаватели и педагоги из разных регионов России, в том числе из Луганской народной республики, а также из стран ближнего зарубежья — Республики Беларусь и Республики Армения.

Спектакль организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он начнется в 12:00.

Международное патриотическое мероприятие «Большая и Малая земля — Морское братство — нерушимо!» состоялось в среду, 26 апреля, в Зале Славы Музея Победы. Его посвятили 80-летию подвига защитников легендарного черноморского плацдарма.