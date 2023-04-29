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Разведчик Риттер заявил, что американцы уйдут с Украины и оставят ее на произвол судьбы

Никита Худяков
В мире
Разведчик Риттер заявил, что американцы уйдут с Украины и оставят ее на произвол судьбы
Фото: Unsplash

Украинцы останутся сами по себе, когда их бросят Соединенные Штаты. Об этом в субботу, 29 апреля, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, США не любят иметь дел с ужасными последствиями после завершения схватки, как это происходило во Вьетнаме или в Афганистане.

— Люди, которые поставили на кон все, когда США заверили, что «будут рядом с вами, сражаться до конца плечом к плечу», и рискнули всем, что у них есть, оказываются сами по себе, — сказал Риттер.

Он отметил, что американская политика в Афганистане завершилась унижением и позором, но Соединенным Штатам не прошлось за это платить. Экс-разведчик добавил, что похожее случится и с Украиной.

Риттер также уверен, что РФ сможет победить Украину без применения ядерного оружия и полной мобилизации в стране противника. Журналист спросил его, может ли Россия применить ядерное оружие в ответ на полную мобилизацию на Украине. Военный ответил отрицательно и добавил, что не понимает, почему многие пока не успели этого осознать.

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