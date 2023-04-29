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В случае удара по Москве Украине грозило бы разрушение. Об этом в субботу, 29 апреля, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

— США и все, кто имеет к этому отношение, — мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война и вы все умрете, — сказал он.

Риттер добавил, что при таком раскладе президент Украины Владимир Зеленский погиб бы в течение нескольких недель.

Украинский лидер Владимир Зеленский больше всего боится, что планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины может провалиться. Об этом сообщает британское издание Financial Times. Отмечается, что неудача может заставить Украину начать мирные переговоры с РФ. Именно этого, по мнению журналистов, на Украине опасаются больше всего.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.