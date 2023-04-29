Asia Times: Байден и Зеленский скоро могут перестать быть президентами

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Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден скоро могут отойти от власти. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщила газета Asia Times.

— В недалеком будущем Байдену, возможно, придется повесить свои ходунки, а Зеленский будет искать работу в Калифорнии, — говорится в публикации.

Отмечается, что к этому могут привести сложности украинской армии на фронте. В статье говорится, что Киеву грозит нехватка техники и боеприпасов, если конфликт затянется.

Кроме того, возможность переизбрания Байдена отдаляется по мере того, как политика американского лидера ведет к краху администрации Белого дома, передает Asia Times.

Бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси выразил мнение, что у Владимира Зеленского осталось полгода для достижения в военных действиях приемлемого для Запада результата.

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов снизился до рекордных 37 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, могут ли Байдена переизбрать на второй срок и кто еще может занять этот пост. По словам эксперта, у Джо Байдена есть высокие шансы вновь стать президентом США.