Пригожин спрогнозировал начало контрнаступления ВСУ до 15 мая

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже готовы контрнаступлению, оно будет проведено до 15 мая. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Украинская армия готова к контрнаступлению. Ее сдерживали плохая погода и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые ей необходимо было решить, — сказал он.

По словам Пригожина, украинские войска пойдут в контрнаступление до 15 мая, передает ТАСС.

По мнению экспертов, опрошенных «Вечерней Москвой», ВСУ попытаются устроить два полномасштабных наступления этой весной — на Приднестровье и Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что убежден в возможности успеха украинского контрнаступления. По его словам, в альянсе знают о способностях военнослужащих Украины добиваться успехов на поле боя.

При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур ранее сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться через месяц–два. По его словам, на планы по наступлению влияют погодные условия.