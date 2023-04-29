Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пригожин спрогнозировал начало контрнаступления ВСУ до 15 мая

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин спрогнозировал начало контрнаступления ВСУ до 15 мая
Фото: t.me/wagnernew

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже готовы контрнаступлению, оно будет проведено до 15 мая. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Украинская армия готова к контрнаступлению. Ее сдерживали плохая погода и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые ей необходимо было решить, — сказал он.

По словам Пригожина, украинские войска пойдут в контрнаступление до 15 мая, передает ТАСС.

По мнению экспертов, опрошенных «Вечерней Москвой», ВСУ попытаются устроить два полномасштабных наступления этой весной — на Приднестровье и Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что убежден в возможности успеха украинского контрнаступления. По его словам, в альянсе знают о способностях военнослужащих Украины добиваться успехов на поле боя.

При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур ранее сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться через месяц–два. По его словам, на планы по наступлению влияют погодные условия.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Все мнения
О проекте