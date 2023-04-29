Акция «Стена Памяти» начнется в Музее Победы 30 апреля

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В воскресенье, 30 апреля, в Музее Победы начнется всероссийская акция «Стена Памяти». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 29 апреля.

Среди участников торжественной церемонии заявлены депутат Государственной думы, руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко, а также руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

В Музее Победы будет установлен стенд «Стена Памяти», площадь которого составит 10 квадратных метров. В период с 1 по 9 мая все желающие смогут прикрепить портрет своего родственника — участника Великой Отечественной войны.

В рамках акции такие стенды будут открыты в различных культурных и образовательных учреждениях и предприятиях во всех регионах России. Информацию обо всех героях и их фотографии можно будет увидеть не только на сайте проекта, но и в мультимедийном зале «Лица Победы» в Музее Победы на Поклонной горе.

Кроме того, в период с 29 апреля по 1 мая гостей Музея Победы ожидает обширная культурная программа. Например, в первый день акции прозвучит речевая оратория «Покуда сердца стучат…». Легендарное произведение о Великой Отечественной войне хором прочтут 150 артистов из России, Белоруссии и Армении.