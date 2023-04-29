Мероприятия ко Дню пожарной охраны России проведут в Музее городского хозяйства Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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В Музее городского хозяйства Москвы в субботу, 29 апреля, стартовали мероприятия ко Дню пожарной охраны России. Гостям расскажут о работе огнеборцев и о правилах пожарной безопасности.

29 апреля гости музея могут пройти обучение действиям при возгораниях. Мастер-классы проводятся на уникальном VR-тренажере.

В воскресенье, 30 апреля, состоится лекция «Правила пожарной безопасности в городской среде и при выезде на природу». Ее проведет преподаватель центра подготовки «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы». Начало лекции запланировано на 13:00.

После этого в 15:00 стартует экскурсия «История пожарной охраны Москвы». Гостям расскажут, кто и как тушил огонь в прошлом, как появилась профессиональная пожарная охрана города и почему пожарных называли «серыми героями», сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

За время проведения олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» Музей городского хозяйства вошел в тройку лидеров по посещаемости. В нем побывали более 24 тысяч участников.