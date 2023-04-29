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«Мы и Германию обойдем»: украинский генерал Мельник дал прогноз будущего страны

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Мы и Германию обойдем»: украинский генерал Мельник дал прогноз будущего страны
Фото: president.gov.ua

Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник заявил, что Украина после завершения конфликта будет сильнейшим государством в мире. В качестве примера он привел Германию, которую страна может «обойти».

В интервью Мельник ответил на вопрос, что будет с Украиной через пять лет.

— Украина будет сильнейшим государством в мире. Есть прекрасный пример — Германия. Великая Германия проиграла войну и стала практически самой передовой страной в мире. Мы и Германию обойдем, — приводит слова Мельника РИА Новости.

Генерал заявил, что украинская армия станет мощной и ей не будет равных. Также Мельник считает, что экономика страны будет на уровне европейских государств.

Кроме того, Сергей Мельник в интервью испанской газете El Pais рассказал, что у Украины никогда не будет достаточно людей и техники, поскольку профессиональные военные уже погибли или ранены. По этой причине, отметил он, в ВСУ попадают люди без военного опыта, которых приходится обучать. Позднее генерал обвинил СМИ в том, что его слова якобы исказили.

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