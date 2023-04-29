Посольство РФ заявило, что сотрудники захваченной польскими властями школы покинули здание

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Все находившиеся на территории школы при посольстве РФ в Варшаве учителя и сотрудники покинули здание, захваченное представителями польского руководства. Об этом в субботу, 29 апреля, заявил советник — посланник дипломатической миссии России в Польше Андрей Ордаш.

— Учителя и другие сотрудники, проживавшие на территории школы, покинули здание с личными вещами и переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве, — заявил Ордаш.

Он также добавил, что посольство обеспечит продолжение учебного процесса для всех учеников, которые учились в школе. Кроме того, местные власти дали сотрудникам учреждения еще семь дней на вывоз школьного имущества, передает ТАСС.

Утром в субботу, 29 апреля, представители руководства Польши и местные правоохранители ворвались в школу при посольстве России, выломав в учреждении входную дверь. Представитель мэрии требовал открыть ворота, однако получил отказ. Тогда сотрудники специальной службы сломали калитку и ворвались в здание.

Впоследствии заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. По его словам, пока у власти стоят русофобы, такое государство не должно существовать.