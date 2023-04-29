Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Мне намного лучше»: вышедшая из комы Власова рассказала о своем самочувствии

Евгений Жуков
Общество
«Мне намного лучше»: вышедшая из комы Власова рассказала о своем самочувствии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Наталия Власова, которая перенесла сложную операцию на сердце и искусственную кому, пришла в себя и впервые прокомментировала данную ситуацию:

— Буду считать, что эта ситуация мне дана, чтобы узнать, сколько в мире добрых людей и кто мои друзья. Спасибо за поддержку, удивительные и прекрасные люди! Я тронута до глубины души. Мне намного лучше и я дома, — написала звезда в своих социальных сетях.

Кроме того, она призналась, что хотела бы забыть обо всем случившемся «как о страшном сне». По словам Власовой, после таких событий приходит осознание того, как много в мире неважных вещей, которыми многие забивают себе голову. Самое главное, продолжила певица, — это здоровье. Его она пожелала себе и всем людям, передает Starhit.

Состояние Власовой резко ухудшилось 24 апреля. Певице пришлось вызвать врачей на корпоратив. Специалисты настояли на госпитализации, поскольку артистке поставили диагноз «ишемия».

Власову пришлось ввести в медикаментозную кому. Однако уже 27 апреля медики вывели ее из этого состояния.

Здоровье Знаменитости Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Все мнения
О проекте