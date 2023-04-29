«Мне намного лучше»: вышедшая из комы Власова рассказала о своем самочувствии

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Наталия Власова, которая перенесла сложную операцию на сердце и искусственную кому, пришла в себя и впервые прокомментировала данную ситуацию:

— Буду считать, что эта ситуация мне дана, чтобы узнать, сколько в мире добрых людей и кто мои друзья. Спасибо за поддержку, удивительные и прекрасные люди! Я тронута до глубины души. Мне намного лучше и я дома, — написала звезда в своих социальных сетях.

Кроме того, она призналась, что хотела бы забыть обо всем случившемся «как о страшном сне». По словам Власовой, после таких событий приходит осознание того, как много в мире неважных вещей, которыми многие забивают себе голову. Самое главное, продолжила певица, — это здоровье. Его она пожелала себе и всем людям, передает Starhit.

Состояние Власовой резко ухудшилось 24 апреля. Певице пришлось вызвать врачей на корпоратив. Специалисты настояли на госпитализации, поскольку артистке поставили диагноз «ишемия».

Власову пришлось ввести в медикаментозную кому. Однако уже 27 апреля медики вывели ее из этого состояния.