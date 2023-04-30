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Народный календарь. Почему нельзя ловить рыбу 3 мая

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Почему нельзя ловить рыбу 3 мая
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Православная церковь 3 мая чтит память преподобного Феодора Трихины. В народе на Федора было принято «окликать предков».

Наши предки считали, что в этот день покойники скорбят о своей земной жизни и желают повидаться с родными.

На рассвете женщины шли на кладбище и звали своих родных — просили их вернуться. В ожидании покойных накрывали богатый стол, чтобы умершие тоже могли отведать угощения и убедиться, что живется их потомкам хорошо и сытно.

День был важен и для тех, кто занимался рыболовством: ловить рыбу в этот день считалось большим грехом. Возможно, такое поверье было связано с тем, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру.

Приметы погоды:

Если весна дружная, то земля посевной сделалась, пришло время сеять пшеницу.

Много шишек на ели — к урожаю пшеницы.

Если шишек много на сосне, то рожь будет хорошо расти.

Сильный и гулкий первый гром — к хорошему урожаю.

Именины отмечают: Александр, Афанасий, Гавриил, Григорий, Мария, Федор.

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