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МК: У самой старой матери Украины, родившей в 66 лет, забрали дочь

Ирэна Колесова
В мире
МК: У самой старой матери Украины, родившей в 66 лет, забрали дочь
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Семья Валентины Подвербной из Чернигова, которая является самой старшей мамой Украины, опять попала в центр скандала. Ее дочь рассказала в социальной сети о том, что ее мать не позволяет ей мыться и стирать свою одежду, а также использовала физическое и психологическое насилие.

В связи с этим социальные работники и правоохранительные органы начали сомневаться в том, имеет ли Подвербная право самостоятельно воспитывать свою дочь. В итоге исполком Черниговского городского совета утвердил проект решения о немедленном изъятии ребенка у Валентины Подвербной, пишет «МК».

Дочь Валентины подтвердила утверждения, опубликованные в социальных сетях, и попросила взрослых забрать ее от матери. Полиция Черниговской области выяснила, что девочка живет в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях и страдает от домашнего насилия. Анну Подвербную отправили в детскую областную больницу для прохождения осмотра специалистами-медиками, а в отношении матери были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

О детях на Украине речь идет в том числе на международном уровне. Официальных запросов от руководства Украины о возвращении украинских детей не поступало. Об этом в среду, 5 апреля, рассказала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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