The Guardian: Британских женщин принуждают к интимной связи в качестве платы за аренду жилья

Фото: shutterstock

В Великобритании заметно увеличилось число женщин, столкнувшихся с сексуальным насилием из-за проблем с оплатой за проживание. Об этом пишет газета The Guardian.

Согласно изданию, британские женщины вынуждены «работать» на секс-рынке, чтобы выжить и просто иметь крышу над головой. При этом особенно часто вынуждены идти на такой шаг прибывшие в страну беженцы и мигранты.

— Женщинам приходится вступать в интимную связь в обмен на жилье. Как правило, с этим сталкиваются мигранты и беженцы. В Великобритании уже задумались о специальном законе против таких арендодателей, — сказано в публикации.

Авторы материала считают, что финансовый кризис в стране привел к увеличению стоимости жизни, а потому и к подобным способам платы за аренду. В материале указано, что в Великобритании уже идет работа над специальным законом, направленным на борьбу с арендодателями, злоупотребляющими сексом для аренды квартир.

В Великобритании назревает большой скандал, связанный с работой медицинских учреждений. Издание Daily Mail указало на то, что в местных больницах разразилась настоящая «эпидемия» изнасилований. По сведениям издания, «Сеть по защите прав женщин» выступила с докладом, в котором говорилось о шокирующей статистике. Только за три года в стране произошло 6,5 тысячи преступлений сексуального характера в больницах.