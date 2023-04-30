Главные новости к утру 30 апреля

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В России сегодня существует опасность возникновения массовых вспышек кори из-за отсутствия иммунной защиты у значительной части взрослого населения. Об этом заявил доктор медицинских наук и заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

Администрация президента США Джо Байдена все меньше интересуется конфликтом на Украине и все больше внимания уделяет взаимоотношениям с Китаем, заявил журналист Клейтон Моррис в программе Redacted News.

Оптимизм украинской стороны в связи с контрнаступлением против российских сил имеет мало научной обоснованности, считает обозреватель New York Times Майкл Швирц. По его мнению, Украине необходимо пересечь десятимесячные российские рубежи и преодолеть проблемы с собственными вооруженными силами.

C 1 мая Центробанк ужесточит правила ипотечного кредитования. Об этом рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Евгений Пригожин, российский бизнесмен, высказался о ситуации в городе Артемовске в ДНР. Он заявил о смерти 94 российских бойцов из-за снарядного голода в Бахмуте. Под противником осталось 2,98 квадратного километра, отметил он.