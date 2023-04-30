СМИ: Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти

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Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Об этом стало известно в воскресенье, 30 апреля.

Сообщается, что сейчас фигурист находится в сознании и идет на поправку. Также Telegram-канал Mash сообщил, что фигурист проходит реабилитацию для последующей транспортировки в Германию.

Однако родственники Костомарова опровергали информацию о поездке в ФРГ. Так, в конце марта супруга спортсмена Оксана Домнина сообщила, что в их семье никогда не обсуждалась такая возможность.

В середине апреля появились новые подробности о состоянии Костомарова. Как выяснилось, спортсмен уже может самостоятельно садиться на кровать.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через время у фигуриста был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена медики оценивали как стабильно тяжелое. После этого, по данным СМИ, у него началось отмирание тканей конечностей, а также возникли другие проблемы со здоровьем.

Недавно ногу олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова подготовили к установке протеза. При этом в настоящее время речь не идет о перевозке спортсмена из поликлиники, поскольку все еще сохраняется вероятность образования тромбов.