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Народный календарь. Какое дерево расскажет о погоде летом на Проклов день, 4 мая

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Какое дерево расскажет о погоде летом на Проклов день, 4 мая
Фото: shutterstock

Православная церковь 4 мая чтит память священномученика Ианнуария и с ним мучеников Прокла Прокула, Соссия, Фавста и других.

В народе этот день был известен как Проклов. Считалось, что именно в Проклов день следует проклинать и гнать от себя нечистую силу. С этого дня наступало «ляльное время» — время для разнообразных игр и танцев.

Особое внимание наши предки обращали в Проклов день на черемуху. Они верили, что по ней получится точно предсказать погоду на все лето: чем раньше дерево зацветало — тем более жаркого лета ждали.

Приметы погоды:

Если на Прокла муравей чистый и сытый, то пшеница хорошо разродится.

Дождь из высоких туч идет — земля хорошо влагой пропитается.

Появился тополиный пух — пора высаживать огурцы.

В голом лесу соловей запел — к неурожаю.

Именины отмечают: Александр, Алексей, Денис, Исаакий, Николай, Федор, Яков.

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