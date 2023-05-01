«РВ»: Российские бойцы поразили транспортный узел ВСУ в Павлограде

Фото: Минобороны РФ

По сообщению Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» («РВ»), российские военные нанесли удар по транспортному узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Павлограде, что привело к детонации на складах с боеприпасами.

При этом были повреждены железнодорожные составы. Украинские СМИ также сообщают о взрыве в Днепропетровской области.Районы города объявили воздушную тревогу, и жителей призвали находиться в укрытиях и не публиковать никаких фотографий и сообщений в соцсетях до поступления официальной информации, сообщает канал.

По данным издания «Страна.ua» в Telegram-канале, на месте происшествия начался сильный пожар.Вечером 30 апреля в Бердянске также произошли два взрыва, о чем рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Взрывы были слышны около 22:10 по местному времени. Данные о пострадавших и причинах инцидента уточняются.

Стало известно, что на сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) влияют погодные условия. Таким мнением в субботу, 29 апреля, поделился член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.