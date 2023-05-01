«Zoj.news»: Полезную при многих болезнях популярную специю назвали врачи из Турции

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Издание En Son Haber сообщает, что тмин — это не только отличный ингредиент для добавления в блюда, чтобы придать им изысканный вкус, но также он является ценным источником многих полезных свойств для восстановления здоровья.

Использование данной специи может помочь улучшить пищеварение, снизить риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника, стабилизировать уровень сахара в крови и даже бороться с раком. Об этом пишет турецкое издание En Son Haber.

Кроме того, тмин может оказать положительное воздействие на женское здоровье, помогая регулировать менструальный цикл и увеличивать выработку молока у кормящих матерей. Хотя требуются дополнительные исследования для подтверждения всех этих преимуществ, предварительные результаты уже свидетельствуют о многообещающих возможностях, которые тмин может предоставить для улучшения здоровья.

Перед покупкой мяса для шашлыка следует внимательно изучить маркировку и избегать продукта с фосфатами. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. В состав «правильного» шашлыка-полуфабриката входит свинина, соль, уксус, свежий лук и специи. Также иногда под видом охлажденного мяса продается разморожен.